Заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Юлия Якупбаева анонсировала смягчение карантина в «желтой» и «зеленой» зонах. Об этом она написала в Facebook.
«На состоявшемся сегодня МВК, учитывая постепенную тенденцию к снижению заболеваемости, были ПОДДЕРЖАНЫ следующие предложения НПП и регионов:
С 1 марта т.г.
Для «зеленой» зоны:
1) спортивные соревнования со зрителями (лимит посетителей обсуждается)
2) поминки на 50 человек (но не более 30% мощности зала)
3) деятельность бильярдных
4) деятельность детских развлекательных клубов в помещениях
5) цирки.
Для «желтой» зоны:
Сняты ограничения на работу рынков, ТРЦ и торговых домов в воскресенье
Приложение Ashyq :
1) деятельность боулингов
2) деятельность компьютерных клубов
3) фитнес-центры, бассейны — допущены к работе по предыдущей санзоне.
В целом, есть понимание, что при соблюдении санитарных требований постепенно будут возвращаться к работе все, даже закрытые субъекты бизнеса», — написала Якупбаева.