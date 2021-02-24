Заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Юлия Якупбаева анонсировала смягчение карантина в «желтой» и «зеленой» зонах. Об этом она написала в Facebook.

«На состоявшемся сегодня МВК, учитывая постепенную тенденцию к снижению заболеваемости, были ПОДДЕРЖАНЫ следующие предложения НПП и регионов:

С 1 марта т.г.

Для «зеленой» зоны:

1) спортивные соревнования со зрителями (лимит посетителей обсуждается)

2) поминки на 50 человек (но не более 30% мощности зала)

3) деятельность бильярдных

4) деятельность детских развлекательных клубов в помещениях

5) цирки.

Для «желтой» зоны:

Сняты ограничения на работу рынков, ТРЦ и торговых домов в воскресенье

Приложение Ashyq :

1) деятельность боулингов

2) деятельность компьютерных клубов

3) фитнес-центры, бассейны — допущены к работе по предыдущей санзоне.

В целом, есть понимание, что при соблюдении санитарных требований постепенно будут возвращаться к работе все, даже закрытые субъекты бизнеса», — написала Якупбаева.