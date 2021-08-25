Также на МВК был рассмотрен вопрос подготовки к новому учебному году. Заместителем Премьер-Министра РК поручено до конца августа т.г.: — завершить вакцинацию педагогов и технического персонала за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания; — обеспечить полную готовность школ в соответствии с санитарными требованиями; — для педагогов, сотрудников и родителей во всех организациях образования обеспечить работу системы «Ashyq»; — принять меры по 100% обеспечению организаций образования учебниками, учебно-методическими комплексами; — завершить капитальный и текущий ремонты в школах. В заседании МВК заместитель Премьер-Министра Е. Тугжанов дал ряд других поручений.

Источник: primeminister.kz