В ходе отчета, который проводил аким Шымкента в прямом эфире, он ответил на ряд вопросов.

Сауле АЛЬМАХАНОВА, жительница 112-го квартала: «На улице Сарыагашская нет ночного освещения. Есть ли в планах властей провести там освещение?».

Мурат АЙТЕНОВ, аким Шымкента:

«Сейчас из 837 улиц города освещены лишь 220, или 30 процентов. В течение трех лет, в рамках государственно-частного партнерства, мы планируем довести этот показатель до 70 процентов. Что касается вашего района, то он тоже будет включен в план освещения до 2023 года. А пока, возможно, предусмотрим проведение временного освещения».