Уважаемые жители города!

В связи со строительными работами, проводимыми в рамках проекта по строительству продолжения проспекта Д.Кунаева, на ряде улиц города будет изменено дорожное движение, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Для разгрузки транспортного потока по улице Туркестанская будет организовано одностороннее движение транспорта от перекрестка Кунаева-Туркестанская до улицы Турысова. Так будет возможность пересечь улицу Туркестанская по проспекту Д.Кунаева и выйти через улицу С.Турысова на улицу К.Токаева.

В данном направлении разработана и утверждена схема движения. В настоящее время ведется работа по организации движения, на предстоящей неделе будет обеспечено движение транспорта.