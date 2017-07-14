Акимат Шымкента распространил ролик со схемой объезда закрытого перекрестка на «Бекжане». В видеоролике четко и доступно показаны два варианта объезда закрытого на реконструкцию перекрестка Темирлановского шоссе и трассы А2.

В Шымкенте начались строительные работы первой крупнейшей развязки в областном центре. На сегодняшний день строительная компания проводит работы по замене коммуникаций — высоковольтного подземного кабеля, водопровода, газа и линии связи, расположенных под землей.

Напомним, что пересечение улиц Тамерлановского шоссе и объездной трассы А-2 было закрыто в ночь с 11 на 12 июля для строительства крупнейшей в городе транспортной развязки.

На строительно-монтажные работы было выделено 1 млрд 800 млн тенге. Частично движение на данном перекрестке власти намерены восстановить лишь к концу года.