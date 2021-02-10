К концу текущего года в индустриальной зоне «Оңтүстік» заработает единственный в Центральной Азии завод по выпуску алюминиевых банок.

ТОО «KazALPack» планирует производить алюминиевые банки с легко вскрывающимися крышками для розлива соков, газированных и негазированных напитков. В данное время на месте будущего завода идут строительно-монтажные работы, возводятся производственные и складские помещения, поставляется производственное оборудование.

«ТОО «KazAlPack» — один из самых крупных проектов, профинансированных в рамках программы «Экономика простых вещей». Стоимость проекта составляет 23,4 млрд.тг. Изначально компания хотела профинансироваться по госпрограмме «ДКБ-2025», однако проект превышал лимит программы в 7 млрд. тенге. Не было возможности профинансироваться и по программе «Экономика простых вещей», потому что производство алюминиевых банок не входило в перечень приоритетных отраслей для льготного кредитования. Поэтому Палата предпринимателей г.Шымкент (в рамках Проектного офиса) инициировала включение в приоритетные отрасли ОКЭД 2592 (производство алюминиевых банок) в постановление Правительства РК для финансирования проекта в рамках ЭПВ», — отмечает заместитель директора Палаты предпринимателей г. Шымкент Адильжан Даткаев.

По его словам, на сегодня в рамках программы «Экономика простых вещей» по г.Шымкент одобрено финансирование 56 проектов на сумму 37,7 млрд.тг. 15 из них на сумму 28,6 млрд.тг были одобрены в 2020 году. Также на рассмотрении в финансовых институтах находятся 4 проекта на 3,9 млрд.тг., на стадии идеи — 18 проектов на сумму 29,9 млрд.тг.

«Если проанализировать проекты по отраслям, то 93% проектов в Шымкенте реализуются в сфере обрабатывающей промышленности, оставшиеся 7% проектов — в сфере сельского хозяйства, образования и здравоохранения», — отмечает Адильжан Даткаев.

В разрезе банков лидерами по финансированию проектов являются «Народный банк Казахстана», «Форте банк», «АТФ банк».

Как отмечает заместитель директора, в Шымкенте на постоянной основе работает Проектный офис по вопросам предпринимательства, который сопровождает проекты от стадии разработки бизнес-плана до финансирования, ведет мониторинг, выявляет причины, по которым банки отказывают в кредитовании и предлагает новые механизмы по их поддержке.

В целом в 2020 году Проектный офис провел шесть заседаний, на которых были озвучены 24 точечные проблемы бизнеса. 14 из них решены — это выделение и оформление земельных участков, субсидирование, инфраструктура, доля местного содержания, включение СТ-КЗ в реестр. Другие вопросы находятся в работе.