Об этом в годовом отчете перед населением сказал аким города Мурат Айтенов.

Качественные дороги — главный критерий в направлении инфраструктуры. В прошлом году в городе было построено и отремонтировано 417 километров дорог. Всего проведен ремонт 229 улиц, что в три раза больше, чем в 2019 году.

По словам акима города, доля хороших и удовлетворительных дорог увеличилась с 56% до 60%. Реконструировано и отремонтировано 4 моста, построено 4 моста. Несмотря на неудобства в летний период, в городе отремонтированы ряд улиц.

— В этом году мы продолжим проспект Кунаева. Более 18 километров дорог. Кроме того, будет проведена реконструкция объездной дороги А-2 протяженностью свыше 31 км. Строительство данных дорог планируется ввести в эксплуатацию до 2024 года. В результате, он соединит автомобильную дорогу Алматы-Ташкент и увеличит транзитный потенциал города, — сказал М.Айтенов.

Кроме того, в этом году будет завершено строительство транспортной развязки на пересечении улиц Рыскулова – Кунаева. Также, в текущем году начнется строительство развязки по проспекту Байдибек би – У.Аргынбекова, а в следующем году – А.Назарбекова — Н.Назарбаева.

Стоит отметить, в 2021 году будет отремонтировано 109 улиц, в результате доля хороших и удовлетворительных дорог увеличится от 60% до 63,6%.