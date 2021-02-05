Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент Ержан Жолдасов рассказал акиму города о планах работы на 2021 год.

В 2021 году управлению выделено 43,5 млрд тенге. В частности, в текущем году на развитие автодорожной отрасли выделено 32,3 млрд тенге, на транспортную отрасль – 9,3 млрд тенге, по государственно–частному партнерству — 1,6 млрд тенге.

Общая протяженность автомобильных дорог в городе Шымкент составляет 2 976,6 км: асфальтобетонных — 1 836 км (61,7%), гравийных – 968 км (32,5%), грунтовых – 173 км (5,8%).

По словам руководителя управления, в 2021 году в городе будут интенсивно вестись строительно-монтажные работы. Всего строительно-ремонтными работами будут охвачены 128 объектов или 253,1 км дорог и улиц. Из них 120 объектов или 226,3 км будут введены в эксплуатацию в этом году. 8 объектов или 26,8 км дорог — переходящие объекты на последующие годы.

Долю автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии по итогам 2021 года планируется довести до 63,6% (1 893,2 км). За пять лет долю дорог в городе в хорошем и удовлетворительном состоянии планируется довести до 79% или 2 351,5 км (ежегодный прирост 113 км).

В текущем году планируется выполнить средний ремонт на 109 объектах или 138,8 км дорог. По итогам года планируется ввести в эксплуатацию все улицы. Из них 7 магистральных и 102 внутриквартальных улиц.