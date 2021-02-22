Это делается в рамках проекта «Безопасный город».

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Цель проекта — обеспечение безопасности жителей и гостей города. То есть, кнопкой «SOS » каждый гражданин может выйти на аудиосвязь с Центром оперативного управления Департамента полиции (ЦОУ, ДВД). В частности, если на территории, где установлена кнопка, происходят драки, кражи и другие нарушения, то можно связаться с полицией кнопкой «SOS» и оставить заявку или заявление. Сотрудники полиции оказывают помощь по аудио-видео связи с звонившим гражданином.

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В настоящее время две тревожные кнопки размещены на территории мавзолея Х. А. Ясави. В будущем у фонтана по улице Байбурта, перед зданием акимата города Туркестан, в административно-деловом центре, в парках «Цветов», «Жибек жолы», «Парасат», «Женис», на малом Арбате всего будет установлено 9 таких кнопок.