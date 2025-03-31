В Шымкенте действует новейшая система экстренной помощи

Багдаулет Уразбаев пришел в дендропарк и заблудился. Батарея его телефона разрядилась, и он оказался в безвыходном положении. Увидев тревожную кнопку «SOS», он сразу же обратился за помощью.

При этом гости из Уральска уверены, что такие тревожные кнопки – крайне полезное новшество. Ведь никто не застрахован от неожиданных ситуаций, когда экстренная помощь может понадобиться в любую минуту.

Елена Лаченка, жительница г. Уральска: «Мы приехали из Уральска. Только что увидели, что в городе установлены тревожные кнопки «SOS», и очень этому рады. У нас такого нет. Это действительно полезная вещь для людей, особенно для туристов, гостей и жителей города».

Отметим, что устройства оснащены видеокамерой, громкоговорителем и динамиком. Это позволяет оператору не только слышать обратившегося за помощью человека, но и давать ему необходимые указания. На сегодняшний день в местах массового скопления людей установлено более 10 таких тревожных кнопок. Найти их можно в парках, на рынках и в скверах. В будущем планируется разместить еще более 50 таких устройств.

Баглан Исатаева, официальный представитель городского департамента полиции: «Эти устройства имеют специальный дизайн и подключены к отдельному каналу связи. Сигнал поступает без перебоев. Чаще всего на крупных рынках фиксируются случаи, когда теряются маленькие дети. Ребенок, отставший от матери и не имеющий при себе телефона, может просто нажать тревожную кнопку и наши полицейские придут ему на помощь. Система передает видео и точное местоположение обратившегося».

Если вы оказались в сложной ситуации без связи и нуждаетесь в помощи, просто нажмите эту кнопку – сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагируют и придут на помощь.