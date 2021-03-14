Об условиях проведения матча рассказал главный тренер столичной команды Андрей Тихонов:

— Это очень сложно назвать футболом! Все видели на каком поле пришлось играть! Перед матчем мы просили о переносе, но нам не пошли на встречу! Я понимаю, что для кого-то устроили праздник, но на таком поле нельзя играть в футбол. Мы живем в 21 веке, стоят новые стадионы, а при дожде поле просто покрывается лужами. В таких условиях не о каком футболе не может быть речи, только бей-беги, никаких комбинационной игры, мы не смогли сыграть на тех сильных сторонах, которые у нас есть, потому что мяч просто не катился, а застревал в лужах.

У нас есть несколько травм. Но повторюсь это не футбол, а издевательство над футболистами, сегодня на игроков обеих команд просто наплевали. Понятно, что зрителям смешно, когда при минус 2 люди падают в лужах, но тем, кто принимает решение играть в такую погоду, нужно задуматься. Жалко, этот матч не был показан по телевидению, а лишь в интернете, больше бы людей смогли посмеяться.

Источник: fcastana.kz