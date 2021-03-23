По результатам ПЦР-анализа, из 400 граждан РК, прилетевших без справок на ПЦР 20 марта, у двоих пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, один пассажир прибыл рейсом Шарм-эль-Шейх – Актобе, другой Минск – Нур-Султан.

21 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 43 международных авиарейса из Германии, Венгрии, Мальдивской Республики, Шри-Ланки, Ливана, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 5 356 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 5 179 человек, без справок прибыли 177 граждан РК.

В аэропорт Алматы – 21 рейс, 2 868 пассажиров, со справками — 2 727, без справок — 141;

в аэропорт Нур-Султана – 9 рейсов, 1 265 пассажиров, со справками — 1236, без справок — 29;

в аэропорт Шымкента – 8 рейсов, 576 пассажиров, все со справками;

в аэропорт Актау – 2 рейса, прибыли 196 пассажиров, все со справками;

в аэропорт Туркестана – 2 рейса, 370 пассажиров, со справками — 363, без справок — 7;

в аэропорт Атырау – 1 рейс, 81 пассажир, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.