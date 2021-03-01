Министерством здравоохранения прорабатывается вопрос повышения заработной платы немедицинским работникам организаций здравоохранения с 2022 года.

Об этом сегодня в ходе расширенного заседания коллегии МЗ РК по итогам деятельности за 2020 год и задачам на 2021 год при участии заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

«Главой государства поставлена задача поэтапного повышения зарплаты медицинским работникам. Данная работа уже ведется. К 2023 году зарплата медиков будет в два с половиной раза выше средней заработной платы в экономике. На поэтапное повышение заработной платы 247 тыс. медицинских работников в республиканском бюджете уже предусмотрены соответствующие расходы. В 2021 году — 222 млрд. тенге, в 2022 году – 362 млрд. тенге, в 2023 году – 557 млрд. тенге», — уточнил глава Минздрава.

«В условиях пандемии стало очевидно, что результаты работы медицинских работников имеют непосредственный социальный эффект, от которого во многом зависит не только жизнь конкретных людей, но и стабильность экономики в целом», — отметил А.Цой.

Напомним, в 2020 году средняя заработная плата врачей была повышена на 30%, средних медработников на 20%.