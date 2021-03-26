Как будет проводиться итоговая аттестация выпускников школ.
Учащиеся 9 классов будут сдавать 3 экзамена:
письменный экзамен по языку обучения в форме эссе;
письменный экзамен по математике (алгебре);
письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с другим языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения.
Учащиеся 11 классов будут сдавать 4 экзамена:
письменный экзамен по языку обучения в форме эссе;
письменный экзамен по алгебре и началам анализа;
тестирование по истории Казахстана;
тестирование по казахскому языку в школах с другим языком обучения и тестирование по русскому языку в школах с казахским языком обучения.