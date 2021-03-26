Как будет проводиться итоговая аттестация выпускников школ.

Учащиеся 9 классов будут сдавать 3 экзамена:

письменный экзамен по языку обучения в форме эссе;

письменный экзамен по математике (алгебре);

письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с другим языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения.

Учащиеся 11 классов будут сдавать 4 экзамена:

письменный экзамен по языку обучения в форме эссе;

письменный экзамен по алгебре и началам анализа;

тестирование по истории Казахстана;

тестирование по казахскому языку в школах с другим языком обучения и тестирование по русскому языку в школах с казахским языком обучения.