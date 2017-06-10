Выпускники шымкентских школ сдали последний экзамен

Выпускники шымкентских школ сдали последний госэкзамен. Напоследок была оставлена история Казахстана. Городские учителя уверены — экзамены — очень правильный и своевременный шаг в оценке уровня знаний выпускников.

В школе-гимназии №9 выпускники 11 классов сегодня сдают последний экзамен – Историю Казахстана. Экзамен проходит в устной форме и это правильно, уверен учитель истории.

«Очень правильно, что вернулись к старой системе, когда дети сдавали выпускные экзамены в школе, а затем вступительные в вузы. Историю Казахстана дети сдают устно. И снова не могу не подчеркнуть правильность этого решения, ведь так дети могут показать богатство своей устной речи, умение правильно сформулировать свои мысли и возможности логического мышления, что в жизни очень пригодится», — говорит Адилет Дарикбасов, учитель истории.

Сами одиннадцатиклассники говорят, что переживания перед непривычным экзаменом были.

«Наши учителя дали нам очень прочные знания, наверное, поэтому экзамен не был очень сложным, но доля волнения все же была», — уже после сдачи рассказывают школьники.

В этом году выпускники впервые сдавали экзамены в школах. Теперь им предстоит сдать тестирование на поступление в вузы.

Из 7431 выпускников школ областного центра попробовать свои силы на ЕНТ решили 5059 человек.

Саида Турсуметова