Как будут учиться казахстанские школьники покажет эпидситуация.

Будет ли обучение онлайн или же оффлайн зависит от того в какой зоне находится город или область. Так, в зеленой и желтой зонах учащиеся в четвертой четверти перейдут на комбинированный формат обучения.

«В IV-четверти в случае нахождения региона в зонах низкого и умеренного риска все школьники перейдут на комбинированный формат обучения, продолжат традиционный режим работы школы с контингентом до 300 учащихся», — говорит Шолпан КАРИНОВА, вице-министр образования и науки РК.

При этом наполняемость классов будет не более 25 человек, все предметы будут проводиться в одном классе, а продолжительность уроков составит 40 минут. В красных зонах в школы за парты вернутся не все классы.

«В регионах, находящихся в красной зоне, формат обучения сохраняется для 1 – 5, в международных школах 1-7 классов, 9, 11 (12) классов – комбинированный формат, — говорит Шолпан КАРИНОВА, вице-министр образования и науки РК.

При этом каждой школе дадут право выбрать, какие предметы будут проводиться дистанционно, а каким будут обучать оффлайн. Онлайн рекомендовали проводить: музыку, труды, информатику и другие уроки. В третьей четверти в традиционном формате обучались больше двух миллионов школьников, дистанционно чуть больше миллиона. Недавно в Минобразовании признали, что из за онлайн у школьников образуются пробелы в знаниях, именно поэтому было решено вернуть детей в школы. Учащимся к слову, разрешили не носить школьную форму. А маски необходимы только школьникам из регионов с неблагополучной эпидситуацией.

«Новые требования постановлением главного государственного санитарного, распространяются исключительно в отношении школ, которые находятся в «зеленой» или «желтой» зоне. Исключительно только в тех школах, которые находятся в благополучной обстановке в течение семи дней. Если это переход от «желтой» к «зеленой» зоне». В этой связи требования не носить маски не будет распространяться на регион, который находится в красной зоне», — говорит Марал РАХИМЖАНОВА, руководитель управления санитарно-гигиенического контроля и надзора за объектами питания, воспитания и образования МОН РК.

С первого апреля начнется прием документов в первый класс. Их можно будет подать в электронной форме через веб-портал «электронного правительства». Родителям необходимы будут заявление, свидетельство о рождении, медицинский паспорт ребенка и 2 фото. В следующем учебном году в первые классы готовятся принять порядка 340 тысяч детей.