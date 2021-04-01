Обучение будет проводиться в смешанном формате.

Аким города Шымкент Мурат Айтенов в ходе посещения школы №137 ознакомился с вопросами организации учебного процесса в IV четверти 2020-2021 учебного года.

Руководитель городского управления образования Жанат Тажиева сообщила, что в общеобразовательных школах учащиеся всех классов будут обучаться в смешанном формате с количеством детей в классах не более 25 человек.

В школах с контингентом до 300 учащихся будут учиться в традиционном формате с количеством детей в классах не более 25 человек. По решению администрации образовательной организации во внеурочное время возможно индивидуальное обучение учащихся в группах не более 15 человек.

Деятельность общественного питания в объектах образования допускается при условии регистрации на портале «InfoKazakhstan.kz» и соблюдения требований приказа министра здравоохранения Республики Казахстан. Также нужно отметить, что учащимся разрешается посещать школу в свободной, аккуратной одежде, а не в обязательной школьной форме. Родителям не нужно покупать школьную форму, — сказала руководитель отрасли.

А деятельность специализированных организаций для детей, нуждающихся в специальном образовании (в том числе для детей, оставшихся без попечения родителей), специальных школ-интернатов, школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей будет организовано в обычном формате.

Студенты 1 курса колледжей во втором семестре будут учиться в штатном режиме.

Мурат Айтенов отметил, что всем участникам образовательного процесса необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, руководителям школ необходимо обеспечить все условия для безопасности и охраны здоровья детей. Вместе с тем, родители должны постоянно разъяснять детям необходимость соблюдения личной гигиены и соблюдения социальной дистанции.