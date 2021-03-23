Пресс-тур прошел с 20 по 22 марта.

Журналистов из Венгрии, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Башкортостана познакомили с живописной природой, богатой историей и яркой культурой региона, прошлым и современным Туркестаном. Это необходимо для увеличения туристических возможностей области.

Гости посетили Отрарский и Казыгуртский регионы, включая мавзолей Арыстан Баб, монумент Кеме Калган, Ботанический сад. Они побывали в мавзолее Х. А. Яссауи и пещере Акмешит. Также зарубежные гости посетили новый многофункциональный комплекс «Караван Сарай» и другие туристские объекты в городе Туркестан.

На Наурыз журналистам из тюркских стран представили национальные игры и угостили блюдами кухни казахского народа.

Накануне работники ведущих СМИ участвовали в Международном медиа-форуме «Инвестиционные и туристические возможности Туркестана». В рамках этого события организовали роуд-шоу «TURKISTAN MEDIA FORUM: INVESTMENT AND TOURISM OPPORTUNITIES».

Стоит отметить, что зарубежные журналисты пришли в восторг от пресс-тура. Гостям очень понравилось, что священный город Туркестан превратился в современный, при этом сохранив свой древний облик.