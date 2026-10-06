Журналистика без границ: опыт, встречи и новые связи

Журналистика редко стоит на месте. Меняются форматы, появляются новые площадки, варьируются привычки аудитории. Но одно остается неизменным: журналистам важно общаться друг с другом, делиться опытом и узнавать, как работают коллеги в других странах.

Именно такую возможность дал международный проект «ИнтерНовости RU», объединивший журналистов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Беларуси. Для участников это была не просто поездка в Москву и знакомство с известными российскими медиа. Это стало профессиональным погружением: несколько дней они могли видеть работу крупных редакций изнутри, общаться с опытными журналистами, задавать вопросы и сравнивать разные подходы к созданию информационного контента.

Программа получилась насыщенной: встречи с членами редакций, лекции и семинары, экскурсии, разговоры о современных тенденциях журналистики, а также знакомство с российскими государственными и общественными институтами.

Особое место заняли «Коммерсантъ», RT, ТАСС и Государственная Дума — четыре совершенно разные площадки, каждая со своей историей, аудиторией и принципами работы. Именно это разнообразие позволило участникам увидеть журналистику с нескольких сторон и понять, насколько разными сегодня могут быть задачи редакции.

«Коммерсантъ» — школа деловой журналистики

Первой важной остановкой стал «Коммерсантъ» — одно из старейших и наиболее авторитетных деловых изданий России. Газета основана в 1990 году Владимиром Яковлевым, и с тех пор ее название стало синонимом качественной деловой журналистики. Сегодня тираж издания превышает 60 тыс. экземпляров, а аудитория «Ъ» — это предприниматели, чиновники, эксперты и все, кто хочет понимать экономические и политические процессы в стране.

Встреча началась с приветствия главного редактора Михаила Гусева, после чего состоялась лекция «Как работает «Коммерсантъ»: стандарты, структура и философия деловой журналистики».

Особенно интересно было увидеть, что в эпоху стремительного развития соцсетей и коротких видео «Коммерсантъ» продолжает работать в традиционном газетном стиле. Здесь большое внимание уделяется тексту, фактам, аналитике и качеству подачи материала. У издания нет привычной для многих современных медиа гонки за соцсетями, а редакционная культура во многом сохраняет классический подход.

Для участников это стало открытием. Сегодня может показаться, что современные медиа обязательно должны быть представлены на всех цифровых площадках. Но опыт «Коммерсанта» показывает, что даже в условиях стремительной цифровизации у традиционной журналистики остается собственное место и своя аудитория.

Одной из главных тем разговора стала скорость распространения информации. По словам М. Гусева, современным СМИ приходится одновременно учитывать оперативность и качество материала.

Во время экскурсии участники смогли увидеть редакцию изнутри и познакомиться, как организована ее работа. Для журналистов из Казахстана и других стран СНГ это была возможность сравнить собственный профессиональный опыт с подходами одной из известных российских редакций.

От газетной страницы — к международному эфиру

После знакомства с традиционной школой деловой журналистики участники отправились в Russia Today, где увидели уже совершенно другой формат работы медиа.

Russia Today (RT) — международный медиахолдинг, запущенный в 2005 году и ориентированный на аудиторию разных стран. Сегодня RT вещает на нескольких языках, а его аудитория исчисляется миллионами зрителей по всему миру. Канал известен альтернативными взглядами на международные события и активным присутствием в цифровом пространстве.

Здесь разговор вышел далеко за рамки обычной новостной редакции. Участникам рассказали о роли международного информационного агентства и о том, как RT работает с аудиторией в разных странах.

Современные международные медиа существуют в условиях, когда информация распространяется практически мгновенно. Новость, опубликованная утром, уже через несколько минут может обсуждаться в другой части мира. Поэтому редакциям приходится одновременно думать о скорости, достоверности, визуальной подаче и о том, насколько понятно материал воспринимается аудиторией из другой страны.

Во время визита участники смогли увидеть редакционные и студийные пространства, новостную ленту и мультимедийный центр. Отдельной частью программы стала встреча с международным корреспондентом.

Такие разговоры особенно интересны, потому что позволяют узнать о профессии не из учебника, а непосредственно от человека, который каждый день работает в «поле». Международный корреспондент сталкивается с разными информационными средами, языками, культурными особенностями и политическими контекстами. Его работа требует не только журналистских навыков, но и умения быстро ориентироваться в незнакомой ситуации.

Контраст между «Коммерсантом» и RT оказался особенно показательным. В одной редакции сохраняется классический газетный подход, в другой — активно развиваются международные и мультимедийные форматы. И оба опыта по-своему важны для современного журналиста.

Новые форматы и новые вопросы

Профессиональная программа продолжилась встречами в ИМА-пресс и семинаром, посвященным современным тенденциям в медиа. Одной из тем круглого стола стала роль журналистов в продвижении российских проектов за рубежом.

Это направление особенно актуально сегодня, когда журналистика все чаще становится пространством, где люди из разных стран узнают друг о друге. От того, как рассказывается о стране, ее проектах, людях и событиях, во многом зависит и то, какое представление о ней складывается у иностранной аудитории.

Сегодня читатель не всегда готов открывать длинный текст. Иногда ему удобнее посмотреть короткое видео, послушать подкаст или получить основную информацию в нескольких визуальных карточках. Но это не означает, что журналистика становится поверхностной. Наоборот, задача журналиста усложняется: нужно сохранить содержание и смысл, одновременно сделав материал удобным для современной аудитории.

Для участников такие разговоры стали возможностью посмотреть на привычную профессию с другой стороны и задуматься, какие инструменты будут востребованы в будущем?

ТАСС: оперативность и точность

Еще одной значимой частью программы стал визит в ТАСС — одно из крупнейших и старейших российских информационных агентств, основанное в 1904 году. Сегодня ТАСС — это многотысячная аудитория, сотни корреспондентов по всему миру и тысячи новостей ежедневно.

Это уже совершенно другой аспект журналистики. Если коммерческое медиа в первую очередь ориентируется на свою аудиторию и редакционную концепцию, то информационное агентство выполняет особую функцию: оперативно и системно распространяет информацию, которой затем пользуются другие СМИ, госструктуры, организации и обычные читатели.

Знакомство с ТАСС позволило участникам увидеть, как устроена работа крупного информационного агентства, где особенно важны оперативность, точность и проверка информации.

Заместитель руководителя редакции «Культура» ТАСС Анастасия Кирсанова рассказала, что эксклюзивом может быть не только информация, которая первой появляется в открытом доступе. Отдельно она остановилась на экспертных эксклюзивах, когда журналист дополняет новость комментариями специалистов и помогает аудитории понять возможные последствия события.

Еще одна важная тема встречи — цитируемость. Для информационного агентства показательным является не только количество опубликованных материалов, но и то, насколько часто их используют и цитируют другие СМИ.

Участники ознакомились также с работой российского видеоагентства. Им рассказали о создании трансляций и видеосюжетов для клиентов. Такой контент охватывает самые разные темы — от политики и экономики до общественных событий, международной повестки и более легких визуальных материалов.

Если в «Коммерсанте» участники увидели силу традиционной газетной журналистики, а в RT — возможности международного мультимедийного медиа, то ТАСС позволил посмотреть на еще одно важное направление — работу информационного агентства и взаимодействие журналистики с государственными коммуникациями.

Государственная Дума: журналистика и власть

Отдельным этапом стажировки стало посещение Государственной Думы. Представители ее пресс-службы рассказали о взаимодействии с журналистами и обеспечении информационного освещения работы парламента.

По словам представителей пресс-службы, сегодня с Государственной Думой взаимодействуют более тысячи журналистов, освещающих работу 450 депутатов.

Особое внимание уделено достоверности информации. Молодым журналистам напомнили, что яркий заголовок может привлечь внимание читателя, но главная задача СМИ — дать точную информацию и помочь аудитории разобраться в теме.

«Даже если что-то очень красиво звучит, в первую очередь вы должны донести информацию», — подчеркнули представители пресс-службы.

Не только журналистика, но и живое общение

Однако проект «ИнтерНовости RU» был интересен не только насыщенной профессиональной программой. Участники смогли ознакомиться с Москвой, посетить национальный центр «Россия», побывать в галерее искусств Зураба Церетели, совершить обзорную экскурсию по городу и просто пообщаться друг с другом вне официальной программы.

Именно такие неформальные встречи часто становятся не менее важной частью международных проектов. Журналист из Казахстана может обсудить с коллегой из Беларуси особенности работы в своей редакции, участник из Кыргызстана — поделиться собственным опытом, а журналист из Узбекистана — рассказать о развитии местных медиа. Получается настоящий профессиональный обмен. Участники приехали из разных стран, но многие профессиональные вопросы оказались общими. Как работать с источниками? Как заинтересовать аудиторию? Как развивать новые форматы? Как сохранять доверие читателей в эпоху огромного потока информации?

Ответы могут быть разными, но возможность услышать их от коллег помогает посмотреть на привычную работу под новым углом.

Почему такие проекты важны для стран СНГ?

Международные журналистские проекты имеют значение не только для участников. Они создают дополнительные связи между профессиональными сообществами разных стран.

Сегодня отношения между государствами строятся не только на официальных встречах и в документах. Большую роль играет человеческое и профессиональное общение. Журналисты рассказывают о событиях, формируют информационную повестку, объясняют происходящее своей аудитории. Поэтому, чем лучше коллеги из разных стран понимают друг друга, тем больше возможностей для объективного и содержательного информационного обмена.

В этом смысле участие журналистов из Казахстана в проекте «ИнтерНовости RU» — это не просто повышение профессиональной квалификации. Это еще и возможность укреплять связи между странами СНГ через общение, совместный опыт и понимание особенностей работы друг друга.

После возвращения домой участники привозят с собой не только фотографии и впечатления. Они возвращаются с новыми идеями, профессиональными контактами и пониманием того, как можно развивать свою работу.

Посещение «Коммерсанта» показывает возможности традиционной деловой журналистики, RT — масштаб международного и мультимедийного вещания, ТАСС — особенности работы крупного информационного агентства, а Государственная Дума — специфику взаимодействия журналистики и власти. Вместе эти встречи складываются

в объемную картину современной журналистики. И, пожалуй, самое ценное здесь — возможность увидеть профессию изнутри.

Жанна Курманбекова