В соответствии с постановлением Правительства РК утверждены 19 социально значимых продовольственных товаров.

На сегодняшний день цены на ряд продовольственных товаров в стране выросли из-за увеличения себестоимости продукции и роста цен на сырье, используемое в производстве.

В частности, на подорожание яиц повлияло рост цены корма для кур в среднем на 40%. В связи с этим, в целях стабилизации цен на яйца 1 категории в городе Шымкент из регионального стабилизационного фонда товаропроизводителю «Шымкент құс» были предоставлены заемные средства в оборот и предприятие-производитель выпустило яйца по 31 тенге. Так, в торговых сетях «Грамад» и «Фиркан» 10 штук яиц продаются по 322 тенге, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

А, причиной подорожания сахарного песка является рост цен сахара заводов-производителей в РФ, Белоруссии и Жамбылской области. В целях стабилизации цен на данные товары, ТОО «Юпекс» будут переданы заемные средства в оборот и обеспечено около 2 000 тонн сахара-песка.

Кроме того, цены на подсолнечное масло выросли из-за используемого в производстве сырья (снижение объемов семян подсолнечника) и роста мировых цен на сырое масло. В этой связи в целях стабилизации цен на подсолнечное масло субъектам предпринимательства предоставляются заемные средства в оборот. В результате будет обеспечено 500 тысяч литров подсолнечного масла. Это, в свою очередь, позволит горожанам потреблять подсолнечное масло и сахар-песок в установленных объектах торговли по ценам ниже рыночных.

Помимо этого, по оборотному механизму стабилизационного фонда торговым сетям «Фиркан» и «Грамад» предоставляются заемные средства в оборот, которые позволят приобрести ряд социально значимых продовольственных товаров в указанных торговых объектах по фиксированной цене.

В целях стабильного поддержания цен на обычный хлеб из муки первого сорта будет обеспечено около 4 тысяч тонн муки первого сорта.

Кроме того, для сохранения стабильности цен на территории 4 крупных рынков города и в 4-х местах в густонаселенных районах организованы передвижные социальные торговые точки ТОО «Hermes», где реализуется овощная продукция по фиксированным ценам.

В 4 местах города регулярно проводятся продовольственные ярмарки, где потребительские товары реализуются по ценам на 10-15% ниже рыночных.