В Шымкенте подписано более 100 меморандумов по стабилизации цен

Сегодня в Шымкенте акимат города и представители бизнес-сообщества заключили меморандумы о сотрудничестве, направленные на стабилизацию цен на социально значимые продукты питания и снижение инфляционного давления.

К соглашению присоединились крупные торговые сети «Грамад» и F-Mart, городские продовольственные рынки, производители муки, мяса, молочных продуктов, яиц, хлебобулочных изделий, а также крупные оптовые поставщики.

По словам первого заместителя акима города Айдына Каримова, подписание меморандумов является продолжением системной работы, которую власти и предприниматели ведут совместно.

«Бизнес показывает высокую социальную ответственность. Сегодня мы вновь подтвердили готовность действовать вместе. Наша задача — обеспечить стабильные цены, прозрачный рынок и доступность основных продуктов для жителей города. Такие соглашения дают реальный эффект и помогают своевременно реагировать на любые изменения на рынке», — подчеркнул А.Каримов.

Всего меморандумы подписали более 100 предпринимателей. Они договорились сокращать посреднические цепочки, предотвращать необоснованный рост цен и совместно работать над снижением инфляции.

Отмечается, что акимат ежедневно мониторит цены на продукты и совместно с предпринимателями держит ситуацию под постоянным контролем.