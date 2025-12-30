Самая доступная ярмарка проходит на стадионе Кажымукана

В преддверии новогодних праздников на стадионе Кажимукана открылась продовольственная ярмарка. Горожанам предлагают широкий выбор свежих продуктов, от овощей и фруктов до мяса и молочной продукции.

Прилавки ломятся от изобилия: колбасы, мяса, молочная продукции, овощей и фруктов — шымкентцы активно готовятся к празднику. Новогодняя ярмарка, отличное место для хорошего закупа. Свою продукцию представили местные товаропроизводители, крестьянские хозяйства и предприниматели из разных районов области. Ассортимент широкий, а цены заметно ниже рыночных.

«Цены у нас чуть дешевле», — говорит продавец.

«Спасибо акимату что мы можем здесь продавать. У нас свежий товар и подешевле. Людей много, хотя рабочий день. Надеемся на хорошие продажи«, — продавец.

Особым спросом пользуются свежие фрукты, как обязательное украшение новогоднего стола. Юг традиционно славится тем, что они здесь доступны круглый год, а на ярмарке их можно приобрести еще и по сниженным ценам.

«В основном фрукты покупают, мандарины, а также овощи, помидоры, огурцы 00,27 яблоки мы подешевле продаем 350-30, хурма по 600, мандарины 650, лимоны 1500. Вот это тюлькубасские яблоки хорошие, огурцы Сарыагаш, гранаты Ташкентские«, — продавец.

Покупатели отмечают, ярмарка — это удобная возможность купить все необходимое в одном месте. Люди делятся впечатлениями и рассказывают, какие блюда будут готовить к новогоднему столу.

«Здесь мне нравится, мы постоянно приезжаем, все свежее хорошее. Сегодня фарш взяла и творог. Манты хочу готовить, из саллатов что то свежее, помидоры, огурцы», — жительница города.

«Цены приемлемые и ехать далеко не надо. Сто будете готовить на новый год? — манты, сельдь под шубой, винегрет и компот», — жительница Шымкента.

Продовольственная ярмарка стала для горожан удобной возможностью подготовиться к праздникам, сэкономить семейный бюджет и приобрести качественные продукты напрямую от фермеров и предпринимателей.