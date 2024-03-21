Малообеспеченным жителям Шымкента раздали 800 продуктовых наборов

В день солидарности в главной мечети Шымкента организовали раздачу продуктов нуждающимся.

800 семей сегодня получат «продуктовые корзины»: в них мука, рис, макароны и подсолнечное масло.

Списки людей составляли имамы. Это — многодетные и малобеспеченные семьи, люди с инвалидностью и женщины, самостоятельно воспитывающие детей. Мама особенного ребенка Айгуль Нуржанова рассказывает: такие акции для неё — ощутимая помощью.

Айгуль Нурданова, жительница г. Шымкента:

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«В Шымкенте есть организация, которая объединила людей с ограниченными возможностями. У её истоков стоит наша сестра Нурзила. Я помощница. За моей спиной еще 27 матерей. У меня есть причина привести их сюда. Каждый год у нас появляются неравнодушные граждане, которые помогают социально-уязвимым людям. Благодаря этому многодетные и малообеспеченные мамы, живущие в квартирах, получают такую помощь».

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Раздача продовольствия в священный месяц Рамазан проводится в мегаполисе ежегодно. В этом году акция началась с инициативы акима. Габита Сыздыкбекова поддержали неравнодушные спонсоры.

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Бакдаулет Абдрахманов, главный имам г. Шымкента:

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«Благотворительную акцию сегодня организовали центральная мечеть и администрация Шымкента. На призыв отзвались предприниматели, и в итоге 800 семей получили продукты. Сегодняшную акцию спонсировал бизнесмен Иляр Интизамов. Мы благодарны ему. Завтра еще порядка тысячи человек получат продуктовые наборы».

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С начала Рамазана, шымкентские благотворители протянули руку помощи почти 15 тысячам семей.