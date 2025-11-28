100 шымкентских предпринимателей подписались не повышать цены

Городская администрация заключила с ними меморандум, в рамках которого бизнесмены обязуются не повышать стоимость социально значимых продуктов питания.

В Шымкенте планируют сдерживать цены на социально значимые товары. Городской акимат заключил меморандум более чем со ста предпринимателями. Один из них — фермер Азамат Кошимов, который выращивает огурцы и помидоры. Ежегодно он производит около тысячи тонн продукции и обеспечивает внутренний рынок. Предприниматель заверяет: цены на его овощи останутся стабильными.

«Нам предложили цену, учитывающую социальное положение населения. Мы совместно обсуждаем её, ищем оптимальный вариант и после согласования подписываем меморандум. Обычно документ заключается на один год», — говорит Азамат Кошимов, предприниматель.

Обе стороны договорились совместно контролировать стоимость товаров и сдерживать инфляцию. Все для того, чтобы шымкентцы могли покупать социально-значимые товары по ценам ниже рыночных.

«Мы надеемся, что благодаря совместной работе удастся значительно снизить уровень инфляции — как товарной, так и нетоварной», — говорит Айдын Каримов, первый заместитель акима Шымкента.

В число тех, кто подписал меморандум — крупные торговые сети, рынки, магазины и индивидуальные предприниматели. Представители профильного ведомства уверяют, что контроль цен будет проводиться на постоянной основе.

«Цены не будут изменяться без оснований. Мы это отслеживаем. В каждом районном акимате есть мониторинговые группы, которые ежедневно проверяют динамику цен», — говорит Талгат Мекембаев, руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии.

Ранее перечень социально значимых товаров включал 19 наименований. Но из-за частых колебаний стоимости список расширили, сегодня он включает уже 56 видов различной продукции.