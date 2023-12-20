В Шымкенте открылся четвертый магазин сети супермаркетов TURAN

В Шымкенте открылся четвертый супермаркет TURAN.

Это самый большой по ассортименту магазин, который насчитывает больше 35 тысяч наименований товаров. Многочисленных покупателей на открытии магазина встретили вкусными угощениями, подарками и развлекательной программой. В супермаркете TURAN придерживаются правила: качественная продукция по выгодным ценам.

«Самое большое преимущество нашей сети в том, что мы имеем самый большой ассортимент в нашем городе на сегодняшний день, больше 35 тысяч наименований. Кроме того, мы можем предложить почти во всех категориях самые минимальные цены. Естественно, наша сильная сторона это напитки, абсолютно все. Представлен хорошо ассортимент и довольно демократичные цены, дешевле чем где бы то не было. Поздравляю вас с наступающим новым годом, желаю счастья, здоровья, успехов, чтобы все ваши мечты сбывались», — говорит Александр Петрусевич, директор сети супермаркетов TURAN.

В супермаркете TURAN предлагают как отечественные так и зарубежные товары. Здесь можно приобрести разнообразную молочную продукцию: молоко, кефир, творог и сыры, которые понравятся даже гурманам.

Мясную продукцию и колбасные изделия по выгодным ценам. Своими яркими красками покупателей манят свежие овощи, ягоды и фрукты, в том числе экзотические. Порадует клиентов и широкий ассортимент бытовой химии. Но главной гордостью сумермаркета TURAN является собственная пекарня и кондитерская, а также кафетерий где можно отведать булочки, пирожные и полноценные обеды с пылу с жару.

«Сердце нашего магазина это наша пекарня, все что вы видите на стеллажах, на полках, все сделано руками наших специалистов, все свежее, выпечка с пылу с жару. Далее наша гордость это наш кафетерий, тут у нас горячие напитки в том числе и кофе натуральный, который стоит доступные деньги. Все то, что здесь, салаты, полуфабрикаты, сделаны руками наших специалистов. Также для удобства наших посетителей мы сделали мясной и овощной отделы. Вот это наша основная зона, которая требует большого искусства наших сотрудников и большого внимания с нашей стороны. Добро пожаловать и я думаю вас приятно удивит цена и качество, которое мы вам можем предложить в этом отделе», — говорит Александр Петрусевич, директор сети супермаркетов TURAN.

Покупатели говорят, без покупки из супермаркета TURAN уйти невозможно. Здесь можно найти продукцию на любой вкус и кошелек.

«Я хорошо знаю сеть магазинов TURAN, мне нравится ассортимент, цены. Этот кажется самый большой магазин из всех четырех. Конечно ассортимент самый большой, можно зайти и закупиться на все случаи жизни. Самое главное парковка для нас есть, как для покупателей», — говорит Гульмира Реджиметова, покупатель супермаркета TURAN.

«Я первый раз зашла, увидела доски по хорошей цене, мне понравилось. Большой ассортимент действительно, много разных товаров и цены приемлемые», — говорит Маргарита Шинкарева, покупатель супермаркета TURAN .

Уже в следующем году в Шымкенте планируют открыть еще несколько магазинов сети супермаркетов TURAN. А также расширить уже имеющийся ассортимент и увеличить количество морских деликатесов, колбасных изделий и напитков. За качественными и бюджетными продуктами спешите в магазин TURAN.

Адреса супермаркетов TURAN:

ул. Иляева, 86

жилой массив Сайрам, ул. Исраилова, 7/7

Тамерлановское шоссе, 18 В

ул. Алдиярова, 33