В течение двух дней Председатель Президиума НПП РК «Атамекен» общался с бизнесменами страны в онлайн режиме.

Поступило более 60 актуальных вопросов. Больше всего — из сферы АПК, по налогообложению, закупкам, местному содержанию.

Тимур Кулибаев подчеркнул, что в этом году должны быть приоритетными вопросы занятости и социального самочувствия населения.

«В прошлом году в результате локдауна была приостановлена деятельность более 430 тысяч предприятий. Не имея доходов, компании пошли на оптимизацию, наш опрос показал в среднем на 11 процентов. Это значит работники этих предприятий пополнили ряды безработных и нам необходимо заняться вопросами продуктивной занятости. В целом, хотел бы сказать, что региональным палатам и дирекциям необходимо на постоянной основе вести мониторинг предпринимателей, чтобы мы могли своевременно реагировать и предлагать правительству действенные меры для поддержки бизнеса в стране», — отметил Председатель Президиума НПП «Атамекен».

Блок общения с шымкентскими предпринимателями открыл директор Региональной палаты предпринимателей Нурлан Кабиштаев, который проинформировал руководство НПП о социально-экономическом развитии Шымкента, влиянии пандемии на бизнес в регионе, деятельности РПП за прошлый и задачах на текущий год.

«Мы провели анкетирование среди 2,5 тыс. субъектов малого предпринимательства. Несмотря на положительную тенденцию развития МСБ, анкетирование показывает, что им требуются меры государственной поддержки. Из самых востребованных оказались освобождение от уплаты налогов (42%), льготные кредиты на ПОС (40%). Оперативным штабом (МВК) были удовлетворены более 60% наших предложений о возобновлении деятельности бизнес-субъектов. На сегодняшний день 1,4 тыс. субъектов работают с ограничениями и около 250 субъектов все еще находятся под запретом (компьютерные клубы, тойхана, боулинг)», — отметил Нурлан Кабиштаев.

Предприниматели — члены Регионального совета Палаты предпринимателей г. Шымкент — подняли перед главой Президиума НПП РК «Атамекен» четыре системные проблемы, препятствующие развитию бизнеса в Шымкенте, и предложили наиболее приемлемые пути их решения.

Заместитель генерального директора ТОО «Еврокристалл» Болат Досмухаметов затронул проблему декларирования, с которой сталкиваются участники Специальной экономической зоны.

«С сентября 2020 года Министерство финансов внедрило пилотный проект «Центр электронного декларирования». Понимаем, что сделано это с целью повышения уровня таможенного администрирования. Но именно с этого момента и начались проблемы у участников Специальной экономической зоны. Если раньше декларирование товаров налоговиками в ИС «Астана-1» занимало не более 30 минут, то в настоящее время оформление производится непосредственно Комитетом государственных доходов и затягивается до 5 дней. Предприниматели тем временем несут убытки. В этой связи просим Вас оказать содействие в принятии комплексных мер Министерством финансов по улучшению работы «Центра электронного декларирования».

По данному вопросу первый заместитель председателя правления НПП Абильшаиков Нариман отметил:

«Предлагаю не только в Шымкенте, но и по всем регионам, провести детальный анализ и мониторинг деятельности Центра электронного декларирования и совместно с Комитетом таможенных доходов провести работу по сокращению барьеров на пути бизнеса».

Директор ТОО «Мега смарт» Сергей Хегай поднял вопрос внедрения сопроводительных накладных на товары.

«Несколько лет назад были введены электронные счета-фактуры (ЭСФ), чтобы избежать реэкспорта товаров в ЕАЭС, полученных в Казахстане по пониженным ставкам ВТО. Теперь при каждом экспорте в страны ЕАЭС мы должны заверять в налоговой ЭСФ, в которых прослеживается происхождение товара. То есть фактически страны ЕАЭС мы защитили, но в Налоговом кодексе у всех налогоплательщиков появилось обязательство выписывать ЭСФ на товары из перечня (товары, которые можно растаможить в Казахстане по ставкам ВТО и ЕАЭС). Теперь вводится новая инициатива в виде СНТ, дублирующей функцию ЭСФ,со ссылкой на то же международное соглашение, и опять это распространяется на всех налогоплательщиков по всей цепочке движения товара.

Здесь мы видим ущемление прав казахстанского бизнеса. Под чрезмерные обязательства подпадает вся цепочка предпринимателей от крупного опта до розницы.

На сегодняшний день малый бизнес не готов к внедрению данной системы, кроме того в ее работе имеются технические сбои. Более того, каждый субъект малого бизнеса должен содержать в штате постоянного бухгалтера, так как процесс оформления, выписки СНТ и ведение «виртуального склада» — очень долгий и трудоемкий процесс, который должен будет соответственно высоко оплачиваться, что, в свою очередь, также влечет большую финансовую нагрузку на малый бизнес», — отметил предприниматель.

Заместитель председателя правления Шынгыс Темир отметил:

«По СНТ получаем много обращений, и мы неоднократно вносили правительству предложения о переносе сроков его внедрения. Сейчас срок перенесен до 1 июля, но вопрос и риски остаются, поэтому, безусловно, сроки должны быть продлены, чтобы этот процесс не ложился тяжким бременем на малый бизнес».

Учредитель ТОО «А.Р.Т. – Курылыс» Ануар Толендиев просил внести изменения в программу «Нұрлы жер» в части пересмотра фиксированной цены на жилье, построенного в рамках государственной программы в городах республиканского значения.

«С 2017 года в рамках программы «Нұрлы жер» внедрен инструмент субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым БВУ частным застройщикам. Одним из основных его требований является обязательство застройщика предложить не менее 50% жилья по фиксированной цене (до 260 тыс тенге за 1 кв. метр). Но динамика цен себестоимости строительства жилья за последние 10 лет показывает рост в среднем на 4% ежегодно, однако повышение фиксированной цены реализации не осуществлялось с момента утверждения программы «Нұрлы жер».

В нашем случае до 40% используемых строительных материалов импортируется в РК и приобретаются за валюту. Резкое падение курса казахстанской валюты в марте 2020 привело к еще большему удорожанию себестоимости строительства жилья.

Более того, в Казахстане произошло резкое удорожание строительных материалов, а именно арматуры. Учитывая долю этих материалов в строительстве, себестоимость может стать выше на 20%. Стоимость квадратного метра жилья станет значительно дороже, что не будет соответствовать ПСД и превысит нормы стоимости кв.м. социального жилья по государственным программам минимум на 10%. По этой причине — под угрозой срыва завершение строительных объектов, следовательно, исполнение государственных программ и планов.

Кроме того, при строительстве жилья за счет частных застройщиков предприниматели несут расходы по приобретению земельного участка, тогда как квазигосударственным сектором строительство ведется на земельном участке, предоставленном государством на безвозмездной основе. Несмотря на это, жилье реализуется по одной и той же цене.

При таких неравных условиях предприниматель возможно будет рассматривать вопрос экономии расходов за счет применения дешевых материалов, что в конечном результате скажется на качестве жилья. При действующих предельных ценах реализации жилья на прежнем уровне строительство жилья является убыточным и нерентабельным», — отметил он.

Ответ Шынгыса Темира:

«На уровне первого виц-премьера мы подняли вопрос сокращения стоимости жилья за счет снижения нормативов по парковочным местам. Поскольку при сдаче объектов в эксплуатацию, большая часть парковочных мест не реализуется застройщиками, и конечно мы работаем над тем, чтобы предусмотреть налоговые льготы застройщикам в целях возмещения их затрат на строительство инженерных сетей» .

Учредитель ТОО «Санжар Моторс» Еликбай Токбергенов поднял проблему городских пассажирских перевозок.

«В городе Шымкент действуют более 70-ти маршрутов, обслуживаемых 24 транспортными компаниями, из которых более 60% маршрутов принадлежат ТОО «Т-бус», ТОО «Шымкент бус», ТОО «Ман Онтустик». Оставшаяся часть обслуживаются субъектами малого предпринимательства от 1 до 3 маршрутов у каждого. Сегодня перевозчики несут непомерные убытки. Акиматом осуществляется субсидирование убытков только крупных перевозчиков в связи с обслуживанием ими социально-значимых маршрутов. Так, субсидии получают только 3 крупные компании. У нас есть все необходимые расчеты, подтверждающие убыточность маршрутов малых компаний. Ввиду нерентабельности и убыточности идет отток субъектов малого бизнеса из этой сферы. Просим содействия с выделением акиматом субсидий на возмещение затрат на обслуживание убыточных маршрутов».

На данный вопрос Нариман Абильшаиков ответил, что в курсе данной проблемы, над которой НПП работает с 2020 года. Этот вопрос вынесен перед Первым заместителем Премьер-Министра РК Алиханом Смаиловым.

«В начале марта мы собирались на площадке Министерства индустрии и инновационного развития с уполномоченным вице-министром и было принято решение проехаться по проблемным регионам, встретиться с уполномоченными органами, местными исполнительными органами и понять причину, почему там не выделяется субсидирование», — отметил он.

Напомним, аналогичные встречи Председатель Президиума проводил осенью прошлого года. 95 проблемных вопроса из регионов были направлены в правительство, а после сформирован пакет мер поддержки предпринимателей.