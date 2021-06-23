При входе пассажир должен сканировать QR-код с помощью мобильных приложений «Ashyq» или Kaspi.kz, Homebank, Aity.

Если приложения нет, можно предъявить на входе ИИН сотруднику вокзала. Статус иностранцев проверяется на месте по номеру паспорта. Дети до 18 лет проверку не проходят.

Граждан с «красным» и «жёлтым» статусами не будут допускать в здание вокзала.

Система пропуска со сканированием QR-кода будет действовать на всех входах вокзала.

По данным Палаты предпринимателей города Шымкент, на сегодняшний день в Шымкенте по проекту «Ashyq» работают 648 субъектов бизнеса. Всего подано заявок – 1144, 30 из которых – это добровольные участники (гостиницы, университеты, исправительное учреждение, госорганы, ЦОНы, цирк, войсковые части, зоопарк); 574 объекта размещены на сайте акимата для ознакомления населением.

Кроме того, по состоянию на 21 июня 2021 года, в Шымкенте на объектах участников «Ashyq» выявлено 189 граждан, нарушивших домашний карантин, из них с красным статусом — 53, с желтым – 136 граждан.

Органами СЭС направлены СМС-предупреждения о необходимости соблюдения карантина. 1 гражданин привлечен к административной ответственности (штраф 30 МРП – 87 510тг).