Экипаж военно-транспортного самолета АН-26 был опытным и профессионально подготовленным, они до конца своей жизни были верны присяге и воинской чести.

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семьям, родным и близким трагически погибших при исполнении своего воинского долга военнослужащих Авиационной Службы КНБ РК:

– майора Барлыкбаева Габита Есимдеевича, 19.10.1984 г.р., штурмана авиационного отдела;



– капитана Баймуратова Досжана Галымбековича, 15.12.1985 г.р., бортового техника лётной группы авиационного отдела;

– старшего лейтенанта Сагимбаева Мухтара Кажимукановича, 24.11.1994 г.р., штурмана экипажа лётной группы авиационного отдела;



– сержанта Василькова Евгения Борисовича, 10.11.1985 г.р., старшего бортового механика лётной группы авиационного отдела.



Экипаж военно-транспортного самолета АН-26 был опытным и профессионально подготовленным, они до конца своей жизни были верны присяге и воинской чести. Светлая память о них навсегда останется в сердцах сотрудников органов национальной безопасности Республики Казахстан.

Искренне разделяем горечь этой тяжелой и невосполнимой утраты, сообщает Пресс-служба КНБ РК.