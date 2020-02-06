Казахстанцы есть среди пострадавших в результате инцидента в аэропорту Сабиха Гёкчен в Стамбуле, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана, передает sputniknews.

Напомним, самолет совершал рейс Измир — Стамбул. При посадке он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части.

«По информации Генерального консульства Казахстана в Стамбуле, 5 февраля 2020 года в 18.00 по местному времени при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула пострадали двое граждан Казахстана. Они госпитализированы в клинику Фатих Султан Мехмет. Генконсульство взяло ситуацию на контроль и принимает меры по оказанию помощи нашим соотечественникам», — говорится в сообщении казахстанского МИД.

Инцидент в аэропорту Стамбула

ЧП произошло 5 февраля. На борту самолета Boeing 737-86J лоукостера Pegasus находились 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа.

При жесткой посадке самолет выкатился за пределы ВПП и развалился на три части. На борту началось возгорание, но вовремя прибывшие пожарные смогли потушить пламя.

Утром 6 февраля стало известно о трех погибших.

Самолеты, которые должны были приземлиться в аэропорту Сабиха Гёкчен, перенаправляются в аэропорт «Стамбул».

Как сообщили в авиакомпании Turkish Airlines, в связи с произошедшим национальный авиаперевозчик отменил все рейсы в аэропорту Сабиха Гёкчен. По факту авиаинцидента начато расследование.