На пульт управления «101» Департамента по ЧС города Шымкент 1 марта 2021 года в 22:52 поступило сообщение о пожаре на территории ТОО «Тұлпар-Шымкент», расположенного по Темирлановскому шоссе, Абайского района.

Внутри склада общей площадью 600 кв. м, расположенного на территории рынка автозапчастей, горели автозапчасти и аксессуары на площади 200 кв. м. Силы и средства департамента работали по вызову №1.

Пожар локализован в 00:03, в 01:23 пожар полностью потушен. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания устанавливается.

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На место происшествия были привлечены 35 человек личного состава и 5 единиц техники Департамента по ЧС города Шымкент, 1 бригада филиала Центра медицины катастроф.