На дистанционном приеме горожане подняли вопросы получения жилья, коммунальных услуг и социальных выплат.

Заслушав обращения около десяти жителей, Мурат Айтенов отметил, что озвученные вопросы будут рассмотрены в рамках действующего законодательства, на основании которого будет оказана помощь.

В частности, жительница Енбекшинского района Р.Досыбаева сообщила, что ее земельный участок находится на красной линии и попросила оказать помощь в решении этой проблемы. Так, аким города поручил руководителю соответствующей отрасли детально рассмотреть и вынести решение в соответствии с законодательством. Кроме того, жительница Аль-Фарабийского района М.Оналбаева попросила предоставить жилье своей матери 1932 года рождения. Выяснилось, что гражданка в очередь нуждающихся в жилье, как многодетная семья, встала только в этом году. В настоящее время в соответствии с законом «О жилищных отношениях» установлено, что жилье из государственного жилищного фонда предоставляется в установленном порядке по очереди.

Кроме того, аким города ознакомил с порядком получения, предоставляемой государством, социальной помощи и условиями состояния в очереди на жилье. «Каждый вопрос будет находится под моим пристальным контролем», — заключил он.

Помимо этого, отметил необходимость соблюдения жителями мер безопасности в предстоящие праздничные дни и строго соблюдать требования карантина.