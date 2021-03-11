ВНИМАНИЕ!

Управление криминальной полиции Департамента полиции города Шымкент предупреждает!

Номера колл-центра банков, которые распространены в социальных сетях, являются ложными! Уточняйте, когда неизвестные лица звонят вам с мобильного телефона и представляются сотрудниками банка или когда вы обращаетесь в службу банка!

За 2 месяца 2021 года зарегистрировано 194 случая мошенничества. В прошлом году за этот же период было зарегистрировано 114 дел. Это значит, что обманутых мошенниками граждан стало больше.

Департамент полиции города Шымкент просит никому не передавать личные данные, чтобы не стать жертвой мошенников. Безопасность вашего имущества в ваших руках!

Если вы стали жертвой мошенника, срочно звоните по номеру «102»!