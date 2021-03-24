В этом году республиканский турнир «Өнер барысы» прошел в Шымкенте в рамках декады празднования Наурыза.
В мероприятии организованном в честь 30-летия Независимости и 150-летия Кажымукана Мунайтпасова состязались в различных весовых категориях.
В частности, в турнире по казакша курес приняли участие известные певцы, поэты, актеры, артисты, журналисты и другие. Среди них и победители прошлогодних соревнований.
Цель проекта — развитие казахской борьбы, показать, что искусство и спорт — это одно целое.
Звезд искусства тренировали победители «Қазақстан барысы». А судили — судьи национальной категории.
В итоге победителями «Өнер барысы» стали:
В весе до 74 кг
1 место — Асылхан Толепов
2 место — Азимжан Сайдбаев
3 место — Акболат Отебай
В весе до 82 кг
1 место — Арман Конырбаев
2 место — Аян Отепберген
3 место — Бейбит Кушкалиев
В весе 90кг
1 место — Еркебулан Дайыров
2 место — Мейржан Торебаев
3 место — Шахризат Сейдахмет
В весе свыше 90кг
1 место — Тауекел Муслим
2 место — Сырымбет Бибосын
3 место — Акылбек Искендиров
Победителям были вручены денежные призы и дипломы.