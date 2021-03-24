В этом году республиканский турнир «Өнер барысы» прошел в Шымкенте в рамках декады празднования Наурыза.

В мероприятии организованном в честь 30-летия Независимости и 150-летия Кажымукана Мунайтпасова состязались в различных весовых категориях.

В частности, в турнире по казакша курес приняли участие известные певцы, поэты, актеры, артисты, журналисты и другие. Среди них и победители прошлогодних соревнований.

Цель проекта — развитие казахской борьбы, показать, что искусство и спорт — это одно целое.

Звезд искусства тренировали победители «Қазақстан барысы». А судили — судьи национальной категории.

В итоге победителями «Өнер барысы» стали:

В весе до 74 кг

1 место — Асылхан Толепов

2 место — Азимжан Сайдбаев

3 место — Акболат Отебай

В весе до 82 кг

1 место — Арман Конырбаев

2 место — Аян Отепберген

3 место — Бейбит Кушкалиев

В весе 90кг

1 место — Еркебулан Дайыров

2 место — Мейржан Торебаев

3 место — Шахризат Сейдахмет

В весе свыше 90кг

1 место — Тауекел Муслим

2 место — Сырымбет Бибосын

3 место — Акылбек Искендиров

Победителям были вручены денежные призы и дипломы.