В последний день Масленицы отмечается Прощеное воскресенье, которое в 2021 году приходится на 14 марта.

В православных церквях проводят обряд, называемый чином прощения. Он знаменует начало Великого поста. Священники одеваются в черное, в храме гасят свет, собравшиеся, подходя друг к другу, просят прощение. Но не все знают, как нужно это делать правильно вне церковных стен.

Как неправильно

С повсеместным распространением Интернета в Прощеное воскресенье многие люди просят прощения у всех подряд, не ограничиваясь родственниками и друзьями. Чаты в социальных сетях, в том числе и соседские, родительские, по интересам, заваливаются открытками, содержащими слова прощения. В большинстве случаев это лишь засорение гаджетов, вызывающее негодование. Священное дело недопустимо превращать в формальность, это уже выхолащивание, профанация, засорение эфира. Некоторые люди не понимают, что просить прощение нужно, во-первых, искренне, а во-вторых, нужно определить, за что конкретно. А в где-то скопированном готовом макете, рассылаемом по всем контактам спамом, никакой искренности быть не может.

Как правильно

Если вы хотите попросить прощение посредством Всемирной паутины, отправьте личное сообщение, написанное вами, или позвоните, или скажите все при встрече. Последний вариант наиболее предпочтителен. Прощение просят для того, чтобы после этого обратиться к Богу. Потому что если ты находишься с кем-то в конфликте, то молитва не будет угодна Всевышнему. Определение того, за что просить прощение, предоставляется самому человеку. Один может провиниться однократно серьезным образом, а другой ежедневно «отмечается» мелкими проступками, третий отличается постоянством в бездействии. И все это поводы к тому, чтобы повиниться. В данном вопросе детализация неуместна. Во внимание принимается сам факт.

Большой религиозный и нравственный смысл состоит именно в признании собственной вины. Важно делать это не формально, так как это свидетельство существования в вас внутреннего стержня.