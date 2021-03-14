Необычные круги на полях привлекли внимание страждущих найти первые весенние грибы.

Но так как дело было 8 марта, отыскать их не удалось. Степь еще только-только начала приходить в себя после зимы. А пользователь социальной сети Гани Назарбек 12 марта делился фотографиями тюльпанов.

Но 14 марта степь и вовсе покрыло снегом. Кругов много, и их можно увидеть только в определенных зонах района.

Но интерес к кругам все же остался.

На вопрос ответил Специалист по связям с общественностью в Сырдарья-Туркестанский государственный региональный природный парк Кайрат Карибаев:

-Насколько мне известно, это не поилки для скота. В таком круглом месте собирали скошенное сено. Возвышенные наружные круги оберегают от подтопа. А внутренняя сопка служит остовом.