C 23 февраля по 15 апреля онлайн-букмекер №1 в Казахстане проводит акцию «Исполню твои желания».

В течение 7 недель Parimatch будет разыгрывать призы и бонусы на сумму от 3 000 000 до 20 000 000 тенге. Среди призов телефоны iPhone 12 Pro Max, приставки PlayStation 5, самокаты Xiaomi, игровые ноутбуки HP Omen, Macbook Pro и iMac 27. Главным призом станет BMW X4!

Принять участие в акции

Как принять участие в акции:



1. Создай новый или зайди в действующий аккаунт на https://parimatch.kz/.

Нажми «Участвовать» на странице промо акции. Делай ставки от 2000 тенге на исходы с коэффициентом 1,5 и выше. Чтобы участвовать в еженедельном розыгрыше убедись, что у тебя необходимое количество выигрышных ставок.

Какие призы будут этой неделе:

— Galaxy 21 ultra

— PS5 + fifa 21

— Два Galaxy Watch

— Четыре пары наушников Samsung buds live

— Бонусы на депозит от 1000₸ до 10 000₸ для 850 игроков!

Но это еще не всё! Помимо основного розыгрыша, Parimatch приготовил гарантированные призы для десяти лучших игроков в трех категориях:

— самое большое количество выигрышных ставок

— выигрышный экспресс с самым большим коэффициентом

— выигрышный ординар с самым большим коэффициентом

На что ставить в ближайшее время

Английская премьер-лига

5 марта, 02:15

Ливерпуль — Челси

7 марта 22:30

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед

9 марта 00:00

Челси — Эвертон

UFC

7 марта 11:00

UFC 259 Петр Ян — Алджамейн Стерлинг

UFC 259 Ян Блахович — Исраэль Адесанья

А чем закончилась предыдущая акция «Врывайся в квартиру» вы можете узнать, посмотрев видео:

https://youtu.be/8fHLS9t1LnE

Parimatch — международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Бренд представлен в десяти странах на четырех континентах. Миссия компании — развивать и популяризировать спорт по всему миру.

Официальный бренд-амбассадор букмекера — звезда UFC Конор Макгрегор. Официальные партнеры бренда — ФК «Лестер Сити», ФК «Эвертон» и ФК «Ювентус». Также Parimatch титульный спонсор киберспортивной команды по Dota 2 Virtus.pro, CS:GO команды Fnatic и эксклюзивный беттинг-партнер UFC в регионе СНГ.

В Казахстане бренд представляют бойцы MMA Артем Резников, первая казахстанка в UFC Мария Агапова и вратарь АФК «Кайрат» Лео Игита.

Лицензия №20019733, от 31.12.20г., выдана Министерством культуры и спорта РК