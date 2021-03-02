По итогам года в Туркестанской области завершен ремонт и введены в эксплуатацию 828 объектов, свыше 1,5 тыс. км дорог и улиц.

Масштабная работа продолжится и в этом году. В 2021 году планируется довести долю автомобильных дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 81,4%. Об этом было сказано в ходе аппаратного совещания под председательством акима области Умирзака Шукеева, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Отметим, по области протяженность автомобильных дорог и улиц населенных пунктов составляет 17 637 км. В минувшем году на развитие автомобильных дорог из бюджета было выделено 54,8 млрд. тенге. По словам руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ролана Ибрагимова, в текущем году на развитие дорожной отрасли из бюджета намерены направить 19,9 млрд. тенге. Планируется охватить 156 объектов или 538 км дорог и улиц населенных пунктов.

В текущем году ожидается ввести в эксплуатацию автомобильную дорогу в аэропорт города Туркестан, автомобильные дороги в направлениях Туркестан-Кентау, Туркестан-Балтаколь, Кентау-Ащысай, Шымкент-Аксукент, Аксукент-Карамурт, Шымкент-Сайрам, Шарапхана-Жанабазар. Кроме того, планируется завершить работы по реконструкции автомобильных дорог областного значения в Мактааральском, Жетысайском и Келесском районах.

В апреле также введут в эксплуатацию 16,3 км автодороги к аэропорту города Туркестан. На сегодняшний день ведется средний ремонт дороги Туркестан-Кентау протяженностью 19 км. В том числе прокладывают тротуары, велодорожки, устанавливают опоры освещения. В тоже время, начат ремонт 26,6 км подъездной дороги к областному центру от города Кентау.

Наряду с этим, капитальным и средним ремонтом охвачено 113,2 км автомобильных дорог в направлениях Туркестан-Балтаколь, Туркестан-Карнак-Кентау, Кентау-Ащысай. Ремонтные работы полностью завершат до конца года.

Вместе с тем, в настоящее время ремонтируется более 50 км автомобильных дорог в направлениях Шымкент-Аксукент, Аксукент-Карамурт, Шымкент-Коксаек. Все работы будут завершены в этом году. Помимо этого, в Мактааральском, Жетысайском и Келесском районах ремонтируют около 50 км дорог. Также на территории этих районов обновляют 11 дорог общей протяженностью 184,6 км. Эти дороги сдадут в эксплуатацию в сентябре месяце текущего года.