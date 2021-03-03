Полицейские избили журналиста в Шымкенте.

Конфликт произошел из-за того, что полицейские запретили корреспонденту делать видеосъемку на месте крупного пожара.

Инцидент произошел 2 марта, когда журналист приехал на склад автозапчастей. Его коллега — Бахром Абдуллаев, который снимал происходящее на камеру мобильного телефона, уверяет, что несколькими секундами ранее, сотрудник полиции разбил Бахрамбеку губу и нанес несколько ударов по почкам. Якобы, все потому, что тот вступился за своего коллегу, который выполнял свою работу — Бахрамбек снимал крупный пожар в Шымкенте.

«Один сотрудник полиции начал возмущаться, второй толкнул меня в грудь, чтобы я шаг назад сделал, я начал спрашивать -Почему? И тут меня окружили другие сотрудники полиции 5-6 человек, Талибжанов видит это, и он решил вмешаться ситуацию, он встал, говорит что мы журналисты, он снимает, и началась потасовка, разговор на повышенных тонах и Талибжанова Бахрамбека уносят. Я видел, что один его за руку, другие за ногу схватили, в этот момент я не успел поймать тот момент на видео, когда четвертый сотрудник подлетел и нанес ему удар, я не успел этого сделать, — говорит Бахром АБДУЛЛАЕВ, корреспондент телекомпании «31 канал».

Журналистов республиканских СМИ отвезли в полицейский участок, где, как уверяет Бахром Абдуллаев, не только отказали брать заявление, но и заставляли писать объяснительную. За что?! Для журналистов так и осталось загадкой! В итоге заявление…. приняли. На медэкспертизу пострадавшего вызвали только через два дня после инцидента.

«Сейчас Бахрамбек сдает экспертизу, фиксирует побои, в тот момент у него на губе ссадина, изначально кровоточила, он до сих пор говорит, что болит почка, говорит хорошо ударили по почке два раза», — говорит Бахром АБДУЛЛАЕВ, корреспондент телекомпании «31 канал».

В ту ночь корреспонденты, выполняли свои служебные обязанности. Видимо, полицейские забыли о том, что воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста карается ЗАКОНОМ.

«Мы и не планировали подходить ближе к горящему объекту и стояли на месте, с людьми, с зеваками, которые переживали за свое добро нажитое. Мы не кидались в огонь. Да у меня не было жилета с надписью «Пресса», но у меня было служебное удостоверение. Мы будем добиваться справедливости, мы живем в правовом государстве и нужно соблюдать всем существующие законы», — уверен корреспондент.

В департаменте полиции комментировать на камеру ночное происшествие отказались. Известно, что по факту нападения на корреспондента началась служебная проверка, виновных обещают наказать.

Анастасия Новикова