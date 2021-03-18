Государственная корпорация «Правительство для граждан» предупреждает о случаях мошеннических действий.

Вариантов у злоумышленников много: «помогайки» предлагают незаконное оформление водительских прав и регистрацию машин; неизвестные лица звонят гражданам, представляются работниками ЦОНов и просят погасить долги либо запрашивают для сверки личные данные, а также предлагают помочь получить ЭЦП онлайн.

«Правительство для граждан» настоятельно рекомендует воздержаться от обращения за подобного рода услугами.

«Гражданам необходимо проявить бдительность и не сообщать свои личные данные третьим лицам. Необходимо понимать, что, предоставляя чужим людям свои данные, в том числе и ЭЦП, граждане сами создают угрозу своим персональным данным и имуществу. Злоумышленники, завладев ЭЦП и паролем к ней, будут иметь полный доступ к личным данным пользователя egov.kz. Более того, они смогут оформить бизнес для сомнительных сделок, прописать на его жилплощади незнакомых людей и даже переоформить машину. Получив пин-код от банковской карты, злоумышленники могут обналичить все имеющиеся на ней средства» – отметил уполномоченный по безопасности филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по городу Шымкент Кайрат Байжаркынов.

Любой желающий может получить бесплатную и безопасную помощь по всем вопросам оказания госуслуг Едином контакт-центре 1414. Контакт между «Правительством для граждан» и услугополучателями может проходить только посредством SMS-уведомлений от номера 1414, в которых гражданин может получить информацию об имеющейся брони, истечении срока действия документов и даты выдачи либо запросах по получению композитных услуг.

В случае, если гражданин, все-таки, воспользовался услугами платных сомнительных «помощников» и передал свои данные, «Правительство для граждан» настоятельно рекомендует сменить пароль электронно-цифровой подписи через личный кабинет на сайте pki.gov.kz либо вовсе ее отозвать. Пострадавших от подобных мошеннических действий просим обратиться в правоохранительные органы.