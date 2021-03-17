16 марта 2021 года в 14:00 в дежурную диспетчерскую службу ДЧС Туркестанской области сообщили о пропаже мужчины, 1980 года рождения.

Два дня назад он отправился на поиски скота и не вернулся.

К поисково-спасательным работам привлекли 11 сотрудников и технику ДЧС, сотрудника ДП Туркестанской области и трех родственников пропавшего.

В 15:10 того же дня мужчину нашли спасатели. В двух километрах от места пропажи, в поселке Коккоз он упал в колодец глубиной 3 метра и не смог самостоятельно выбраться.

Спасатели вытащили пострадавшего при помощи специальной веревки. В медицинской помощи мужчина не нуждался.