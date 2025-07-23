В Шымкенте стартовали республиканские командно-штабные учения «Жер-2025». Учения стали площадкой для отработки реальных сценариев, в которых каждая минута на счету. Отлаженная координация, современная техника и грамотное планирование позволяют надеяться, что в случае бедствия службы смогут сработать быстро и эффективно. Главное — быть готовыми заранее, ведь безопасность жителей зависит от каждого звена в этой цепочке.

Шымкент входит в число регионов с повышенной сейсмической активностью. Быстрое реагирование и слаженные действия в случае ЧС будут отрабатывать на республиканских командно-штабных учениях «Жер-2025», которые пройдут под руководством вице-министра по чрезвычайным ситуациям Рамиля Камалова. Участники учений обсудили действия экстренных служб в случае ЧС.

Айдын Каримов, заместитель акима г. Шымкента: «Такие учения необходимы как для сотрудников экстренных служб, так и для жителей города. Люди должны знать как действовать в случае чрезвычайной ситуации».

По словам спасателей, Шымкент готов к возможным чрезвычайным ситуациям. Только за последнюю неделю на баланс поступило 40 единиц современной спецтехники.

Сильное землетрясение может принести разрушения зданий, нарушить подачу жизненно важных ресурсов, заблокировать железнодорожные и автотрассы. Главная задача экстренных служб, слаженно, оперативно и эвакуировать пострадавших в безопасные районы.

Ирисмат Махмудов, начальник управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций ДЧС г. Шымкента: «В рамках учений будут отрабатываться практические мероприятия по трем точкам, развернуты городской оперативный штаб, республиканский оперативный штаб, также места учений показаны, где будут проведены учения ЧС после землетрясения».

Уже завтра в городе запустят систему оповещения населения. В рамках мероприятия также продемонстрировали силы и средства гражданской защиты, а также представили специальное оборудование.

Производители из разных регионов страны продемонстрировали современные дроны, а также технику для спасательных операций, оказания медицинской помощи и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Этот гражданский дрон в повседневной жизни используется для сельскохозяйственных задач , орошения и обработки полей. Но в условиях чрезвычайной ситуации он может стать эффективным инструментом для тушения пожаров.

Дмитрий Чухонцев, предприниматель: «Компания применяет его для тушения лесных и степных пожаров, используя порошковые бомбы. Площадь пожара, которую он может ликвидировать, от 5 до 300 квадратных метров. Порошок экологически чистый, природа не страдает от этого».

В городе также развернут палаточный городок временного размещения пострадавшего населения общей вместимостью до 4 200 человек.