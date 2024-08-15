Уровень чрезвычайной пожарной опасности сохраняется в Шымкенте

Больше 180 пожаров произошло в городе с начала года. 2 человека спасти не удалось.

Большинство возгораний, по данным представителей экстренных служб, происходят из-за несоблюдений элементарных требований пожарной безопасности. На брифинге к жителям Шымкента обратились через сотрудников СМИ. Спасатели призывают проводить регулярные проверки электрических сетей, быть предельно осторожными при использовании газовых баллонов и легко воспламеняющихся предметов.

Пожары становятся частыми и интенсивными, бьют тревогу спасатели. Возгорания происходят не только в «палящий» на юге сезон, когда температура воздуха поднимается выше 40-ка градусов. Тому подтверждение — январский пожар в «Старом городе». Тогда загорелись строительные магазины и склад по улице Айтеке би, а

в самый пик жары огнём был охвачен рынок «Акбар», а также бутики и столовая возле базара «Автонур».

В тушении масштабных возгораний принимают участие десятки пожарных подразделений Шымкента. Это несколько сотен человек. Именно благодаря их усилиям жертв и пострадавших в крупных огненных ЧП удалось избежать.

Еркин Отаргалымулы, заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям г. Шымкента:

«Внимательно отслеживаем комментарии и отзывы в адрес пожарных в соцсетях, жители Шымкента положительно оценивают их работу. Приезжают оперативно, своевременно локализуют пламя. На сегодняшний день по факту последнего крупного пожара возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы. По предварительной версии, причиной могло стать короткое замыкание электрических сетей».

С начала года на пульт спасательной службы Шымкента поступило около 3 тысяч вызовов, жизни 330 человек удалось спасти, людей вызволили из охваченных дымом и огнем помещений. По данным специалистов, большинство возгораний приходятся на бытовые и производственные пожары.

С начала года зафиксирован 181 подобный факт: 10 человек получили ожоги, 2 человека погибли. Самый высокий – пятый класс пожарной опасности — в Шымкенте сохраняется.

Еркин Отаргалымулы, заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям г. Шымкента:

«Общая площадь возгораний составила около 160 гектаров. Это на 14% больше, чем в прошлом году. Мы советуем жителям и гостям Шымкента соблюдать пожарную безопасность в быту, быть осторожными при использовании открытого огня и своевременно очищать участки от сухой травы и мусора».

С начала года с участием соответствующих специалистов на постоянной основе проводится агитационно-разъяснительная работа с целью предупреждения и недопущения инцидентов, связанных с природным газом.

Малик Абдинуров, руководитель управления контроля и качества городской среды г. Шымкента:

«С начала года управлением проведены выездные совещания, агитационные работы, встречи с населением, брифинги. Регулярно публикуем статьи в СМИ, социальных сетях Instagram и Facebook».

Спасатели в очередной раз призывают соблюдать правила безопасности и сохранять осторожность в обращении с огнем.