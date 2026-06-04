В Шымкенте усиливают систему реагирования на чрезвычайные ситуации

В Шымкенте продолжается развитие инфраструктуры экстренных служб. До конца текущего года в городе планируется завершить строительство трех объектов системы чрезвычайных ситуаций.

Один из современных комплексов уже введен в эксплуатацию в микрорайоне Бозарык-3. Здесь размещены подразделения противопожарной службы, полиции и скорой медицинской помощи. Комплекс оснащен служебными помещениями, учебными классами, столовой, спортивной площадкой, гаражом для спецтехники и парковкой.

Реализация проекта позволит значительно сократить время прибытия экстренных служб к месту происшествия, повысить уровень безопасности жителей и эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации.

В настоящее время аналогичный многофункциональный комплекс возводится в микрорайоне Жанаталап.

Кроме того, в микрорайоне Туран продолжается строительство пожарного депо на четыре единицы техники. На сегодняшний день выполнено 65 процентов строительно-монтажных работ. Завершение строительства запланировано до конца года.