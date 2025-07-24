В «ПетроКазахстан Ойл Продактс» отработали действия при ЧС

Рабочие спешно покидают цех №3 ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» — он готов обрушиться в любую минуту. Из здания выносят условно пострадавших при обучении – все это часть легенды штабных учений «Жер-2025», которые прошли на территории предприятия.

Главная цель – отработка действий в случае землетрясений. По условиям учений, в регионе произошло разрушительное землетрясение. Под угрозой — сотрудники предприятия и производственная инфраструктура.

К месту условного происшествия первыми прибыли противопожарные подразделения. После оперативного развертывания начались аварийно-спасательные работы: поиск пострадавших, первая помощь, и эвакуация. По словам инженера по противопожарной безопасности ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» главная цель таких учений — не только отработка действий служб, но и информирование населения, повышение осведомлённости и готовности к возможным чрезвычайным ситуациям

Дмитрий Каюрин, инженер по противопожарной безопасности ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»: «В рамках республиканских учений «Жер сілкінісі-2025» на территории нашего предприятия была проведена сейсмотренировка. Учения прошли в здании административно-бытового комплекса с привлечением аварийно-спасательных служб и формирований предприятия. По легенде, в результате землетрясения было условно повреждено здание, внутри которого обнаружен пострадавший. После проведения поисковых работ его нашли и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Пострадавшему оказали первую помощь и эвакуировали в ближайшее медицинское учреждение».

В учениях приняли участие республиканские и региональные службы гражданской защиты, а также местные исполнительные органы. Все действия координировались в условиях, максимально приближённых к реальности, с использованием современной техники и оборудования.

По словам представителей ПетроКазахстан Ойл Продактс, подобные тренировки проходят регулярно. Ежемесячно — пожарно-тактические занятия, дважды в месяц — внутренние тренировки и раз в год — совместные учения с участием государственных служб.