В Казахстане усиливают готовность к землетрясениям, пожарам и взрывам

В Казахстане усиливаются меры готовности к чрезвычайным ситуациям. В Шымкенте прошли масштабные учения по действиям при землетрясениях, пожарах и техногенных катастрофах.

По тревожному сигналу «Внимание всем!», переданному через сирены и громкоговорители, экстренные службы отработали механизмы реагирования. Особое внимание — эвакуации пострадавших и оказанию первой медицинской помощи.

По легенде учений, в Шымкенте произошло сильное землетрясение, вызвавшее пожары и разрушения. В рамках сценария были развернуты спасательные работы, тушение условного возгорания и эвакуация пострадавших. На месте задействовали технику, пожарные расчёты, сотрудников МЧС и скорой помощи.

Учения прошли в рамках республиканской кампании «Жер-2025» и стали одним из крупнейших мероприятий по проверке готовности служб к ЧС. Главная задача — отработка взаимодействия между структурами и слаженность в условиях реальной угрозы.

Руслан Кайракбаев, начальник управления ликвидации ЧС МЧС РК: «Был развёрнут палаточный городок для временного размещения пострадавших. В течение двух дней участники отрабатывают практические навыки. Определены зоны повышенного сейсмического риска — это Шымкент, Абайская, Туркестанская, Кызылординская и Восточно-Казахстанская области».

Так как республиканский штаб расположен в Шымкенте, отсюда координируется помощь и переброска сил в другие регионы. В учениях участвовали команды из Кызылорды, Алматы и других городов. Задействованы медики, спасатели, военные и сотрудники служб быстрого реагирования.

Олжас Нуркисеев, врач-терапевт: «Мы прибыли из Кызылординской области в составе батальона. С нами терапевты, хирурги, сотрудники скорой помощи. Наша задача — экстренная медицинская помощь. У нас есть всё необходимое оборудование, включая рентген и УЗИ. Мы готовы оказывать помощь пострадавшим на месте».

Были протестированы все системы оповещения — от сирен до SMS-уведомлений. По официальной информации, штабы готовы одновременно принять до 5 тысяч человек. Для этого подготовлены запасы медикаментов, предметов первой необходимости, одеял и мобильной техники.

Комплексные учения «Жер-2025» показали уровень готовности служб и выявили направления для дальнейшего улучшения. Организаторы подчёркивают: такие тренировки позволяют не только проверить систему, но и сформировать у граждан привычку действовать правильно в экстренной ситуации. Работа по усилению мер гражданской защиты в стране будет продолжена.