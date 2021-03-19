Ученики школ Шымкента показывали свою военную подготовку.

В сш №129 прошел военно–спортивный конкурс среди классов «Жас сарбаз» общеобразовательных школ Абайского и Аль-Фарабийского районов города. В состязаниях приняли участие 5 команд по 15 человек.

Участники показали свое мастерство в строевой подготовке, умении пользоваться индивидуальными средствами защиты органов дыхания и кожи, разборке и сборке автомата, стрельбе из пневматической винтовки. Тройку призеров наградили медалями и грамотами. Они выступят на предстоящих городских состязаниях, которые пройдут в апреле.

«Жас сарбазовцы показывают высокий уровень подготовки, патриотизма и стремления к победе. Хочу отметить отличные показатели наших воспитанников на прошлогодних военно-патриотических соревнованиях. Надеюсь, что наши ряды с каждым годом будут только расширяться», — говорит Мырзахан САРИЕВ, преподаватель-организатор военной подготовки школы №129.

«Сегодня наша команда приняла участие в военно–спортивном конкурсе среди классов «Жас сарбаз». Мы показали все чему научились в классе военной подготовки и надеемся победить», — говорит Бауыржан СУЛЕЙМАНОВ, капитан команды «Жас Сарбаз» сш № 129.