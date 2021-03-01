Календарная весна в большинстве регионов нашей страны придет в установленные сроки.

Согласно консультативному прогнозу в марте 2021 года на большей части Республики Казахстан, с прохождением циклонов и выносом теплых воздушных масс из районов Ирана, ожидается повышенный фон температуры воздуха. На большей части республики среднемесячная температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1°, лишь в северо-западной части республики – около нормы.

В течение месяца, с частой сменой циклонов и актициклонов, прогнозируются резкие перепады температуры воздуха. Контрасты температур могут составлять 10° и более.

В начале месяца по республике с активной циклонической деятельностью прогнозируется неустойчивый характер погоды: ожидаются осадки, в юго-восточной части страны сильные, усиление ветра (в северной половине с метелью), туманы и гололедные явления. Осадки в южной половине страны прогнозируются преимущественно в виде дождя, в северной половине — смешанные осадки (дождь, снег).

В течение первой декады по территории Казахстана прогнозируется колебание температуры воздуха: в северной половине днем от слабоположительных до отрицательных, в южной половине от +10+15°С до 0,+7°С, на западе и северо-западе страны от -3-10°С до -1+6°С.

В отдельные дни первой и второй декады, с влиянием холодных воздушных масс из районов Скандинавии и Сибири, в ночные часы столбики термометров могут понизиться в северной половине до -13-25°С, в южной половине до -5-15°С.

Во второй половине месяца, при волнах тепла в северных, центральных и восточных регионах страны, дневная температура воздуха будет повышаться в отдельные дни до +3+10°С; на юге и западе страны до +10+15°С, в третьей декаде до +15+25°С.

Количество осадков предполагается больше нормы, лишь на юго-востоке и на юго-западе страны около нормы (при норме 10-25 мм на большей части страны, до 55-103 мм в горных районах юга и юго-востока, на востоке 8-30 мм).