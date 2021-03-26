Главный государственный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев внес изменения в Постановление об ограничительных карантинных мерах. Одно из них — разрешить межобластные и междугородние перевозки. У отправляющихся в дорогу сегодня двойная радость. Каждую пятницу водители возят земляков в Таукент по 500 тенге.

Куралай АМАНОВА, жительница поселка Таукент Созакского района:»Хорошо автовокзалы открыли. «Газель» заполнят и сразу в путь. Спасибо водителям, что поддержали земляков. Каждую пятницу они возят пассажиров по 500 тенге. А так проезд стоит 1 000 тенге. Во время карантина ездили и по полторы тысячи. Сейчас всё дорожает, всем сложно, но тем не менее транспортная компания, занимающаяся перевозкой пассажиров в направлении Таукента, нашла возможность заняться благотворительностью. Мы благодарны за поддержку. Было бы хорошо, если этот пример подхватили другие водители».

Стоимость проезда из Шымкента в Кентау -1300 тенге. До духовной столицы Казахстана города Туркестана можно доехать за 1200 тенге. В Тараз и Шолаккорган — за полторы тысячи тенге. Междугородние автобусы курсируют в Алматы — стоимость проезда 3 тысячи, в Караганду — 6 тысяч, в Нур-Султан -7 тысяч тенге, Байконур — 3 с половиной тысячи тенге.