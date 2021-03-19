Депутат Ерлан Саиров, требует навести порядок. По слова мажилисмена, только за прошлый год на предприятиях произошло свыше тысячи несчастных случаев.

Саиров предлагает наказывать нерадивых работодателей- крупными штрафами.

Ерлан САИРОВ, депутат Мажилиса Парламента РК: Между тем в 2020 году на предприятиях республики в результате несчастных случаев пострадало 1503 человека. Что на 5% больше по сравнением прошлого года. 208 несчастных случаев со смертельным исходом, что на 15% больше по сравнению с прошлым годам. По данным Федерации профсоюза республики Казахстан в 192 предприятиях произошли несчастные случаи со смертельным исходом. В 163 предприятиях доказана вина работодателя. При этом только 58 предприятиях имеются профсоюзные организации.

Наиболее высокий уровень производственного травматизма со смертельным исходом традиционно наблюдается в сфере строительство. На заседании Парламента было высказано предложение выплачивать семьям погибших- 10-летний заработок.

— Восстановить требование к работодателю по единовременной выплате в размере 10 летнего заработка семье в случае гибели члена семьи на производстве. Сегодня у предприятия нет экономических стимулов для усиления мер безопасности труда. Поэтому в этой сфере кругом царит формальность и очковтирательство, что приводит к фатальным последствиям со смертельным исходом. В мирное время наши братья и сестры не возвращаются домой, — говорит Ерлан САИРОВ, депутат Мажилиса Парламента РК.

Мажилисмены обеспокоены и сокращением численности казахов в стране. Если 10 лет назад на родину возвращались 100 тысяч граждан, то в прошлом году-1400 соотечественников.

— По мнению экспертов, за рубежом проживают 7 миллионов этнических казахов, что составляет 38 процентов от проживающих 18,5 миллиона человек в Казахстане. Для этого правительство Казахстана должно разработать новый документ по эмиграции и принять конкретные меры. Мы должны поддержать желание миллиона соотечественников вернуться на историческую родину и возобновить переселение казахов.В результате социального опроса, проведенного по поручению Фонда соотечественников, из-за рубежа желают вернуться в Казахстан 1,5 миллиона этнических казахов. За последние 8 лет поток репатриантов составил 10 тысяч человек, — рассказал Казыбек ИСА, депутат Мажилиса Парламента РК.

В Мажилисе одобрили законопроект с сопутствующими поправками «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора». Он разработан по поручению Главы государства. По словам председателя Мажилиса, инициатива принесёт вклад в укрепление экономики страны.