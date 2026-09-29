Братья Почиваловы из Шымкента завоевали бронзу Азиатских игр

На XX летних Азиатских играх, которые проходят в японской префектуре Айти, сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в стендовой стрельбе.

В командных соревнованиях среди мужчин в дисциплине трап Казахстан представили Даниил Почивалов, Марк Почивалов и Алишер Айсалбаев.

Братья Даниил и Марк Почиваловы — спортсмены из Шымкента. Вместе с Алишером Айсалбаевым они набрали 348 очков и заняли третье место.

Победителем стала сборная Кувейта, набравшая 355 очков. Второе место заняла команда Катара с результатом 349 очков. Казахстан отстал от серебряной позиции всего на одно очко.

Таким образом, представители Шымкента пополнили медальную копилку сборной Казахстана ещё одной наградой Азиатских игр.